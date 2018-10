Mit Kai Seefried im neuen Landtag

Bürger aus Oldendorf unternehmen Tagesfahrt nach Hannover



Auf Einladung des Landtagsabgeordneten und Generalsekretärs der CDU Niedersachsen, Kai Seefried, besuchten Mitglieder der Wählergemeinschaft der Gemeinde Oldendorf und Gäste kürzlich die Landeshauptstadt Hannover. Dabei scheuten sich die Teilnehmer das neue Parlamentsgebäude an.Die Gruppe wurde von Kai Seefried im neu gestalteten Foyer des Landtagsgebäudes in Empfang genommen und anschließend in den Sitzungssaal des Parlaments geführt. Danach ging es in das Museum für Strohverarbeitung in Twistringen. Die Ehrenamtlichen gaben einen interessanten Einblick in die Strohverarbeitung "gestern und heute". War es früher die Verwendung in Matratzen oder Trinkhalme, werden heute überwiegend Hüte aus Stroh hergestellt. Mit dem Verbot der Trinkhalme aus Kunststoff erwartet die Getreideindustrie jedoch eine Renaissance der Strohhalme