Mobile Schuldnerberatung: neues Angebot richtet sich insbesondere an Ältere auf dem Land

Der tägliche Blick in den Briefkasten ist für manche Menschen eine echte Qual, viele haben sogar Angst vor dem Postboten, weiß Arndt Becker. Der Diplomverwaltungswirt arbeitet als Schuldnerberater für den Diakonieverband im Landkreis Stade und hat schon häufig den Satz gehört: "Ich weiß gar nicht, wie viele Schulden ich habe und wo, weil ich meine Post ungeöffnet wegschmeiße."In solchen Härtefällen, aber auch bei allen anderen Fragen und Sorgen rund um das Thema Schulden ist Arndt Becker zur Stelle. Und um mit dem Hilfsangebot der kostenfreien Schuldnerberatung vor allem auch die immer häufiger betroffenen älteren Menschen, aber auch Alleinerziehende, Menschen mit Behinderung, Kranke oder Migranten auf dem Land zu erreichen, bietet der Diakonieverband seit November neben dem festen Angebot in den Hansestädten Stade und Buxtehude auch einen mobilen Service an.Arndt Becker trifft seine Klienten auf Wunsch jetzt auch zuhause oder an einem neutralen Ort in ihrem Heimatdorf - zum Beispiel in einem Gemeindehaus. "Keiner muss sich seinem Problem ganz alleine stellen", sagt der Schuldnerberater.Leider steige die Zahl der überschuldeten Haushalte von älteren Menschen immer weiter an. Auf Bundesebene erhöhte sich die Überschuldungsquote der 60- bis 69-Jährigen um 6,5 Prozent, bei den über 70-Jährigen sogar um mehr als 35 Prozent im Vergleich zu 2017. Häufig seien Menschen betroffen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, in ihrem Häuschen auf dem Land leben und dann plötzlich in der Rente oder durch den Verlust des Partners nicht mehr mit ihrem Geld auskommen, so Arndt Becker. Er hilft den Betroffenen u.a. mit der Erstellung eines Haushaltsbuches, um einen Überblick über Einnahmen und Ausgaben zu bekommen und mögliche Einsparpotenziale zu finden.Außerdem gibt er die wichtigsten Hinweise und Tipps zur Existenzsicherung und guckt, ob die Betroffenen ihr Girokonto bereits in ein Pfändungsschutzkonto umgewandelt haben. Auf diesem Konto ist dann grundsätzlich ein Guthaben in Höhe von 1.133,80 Euro je Kalendermonat vor Pfändungen geschützt. "Manche Klienten von mir wissen vorher nicht, woher das Geld für die nächste Mahlzeit kommt, weil das komplette Konto gepfändet wurde", sagt Becker. Auf Wunsch hilft der Schuldnerberater, der der Schweigepflicht unterliegt, den Betroffenen bei den Formalitäten oder organisiert einen ehrenamtlichen Soziallotsen, der mit dem Betroffenen zur Bank geht.Um die Einnahmenseite zu erhöhen, prüft Arndt Becker zudem, ob der Betroffene auch wirklich alle Sozialleistungen erhält, die ihm zustehen.Grundsätzlich gebe es drei Wege für Menschen, die sich verschuldet haben. Je nach der individuellen Situation der Betroffenen unterstützt der Schuldnerberater bei einer geordneten Rückzahlung und verhandelt u.a. auch mit den Gläubigern. Der zweite Weg sei der Antrag auf Privatinsolvenz. Hier hilft Becker beim Ausfüllen des rund 40 Seiten langen Antrages. Es gebe aber auch die Möglichkeit, mit seinen Schulden zu leben, sagt Arndt Becker.Ein Anfang in die richtige Richtung sei gemacht, wenn der Kontakt zur Schuldnerberatung gesucht werde. Denn: "Keiner muss sich für seine Schulden schämen", sagt Arndt Becker.Laut dem Creditreform-Schuldneratlas ist die Überschuldung von Privatpersonen in Deutschland seit 2014 zum fünften Mal in Folge angestiegen. Die Überschuldungsquote bleibt nahezu konstant, da die Bevölkerung durch Zuwanderung und Migration nochmals leicht zugenommen hat. Zum 1. Oktober 2018 wurde für Deutschland eine Überschuldungsquote von 10,04 Prozent gemessen. Damit sind weiterhin mehr als 6,9 Millionen Bürger über 18 Jahre überschuldet und weisen nachhaltige Zahlungsstörungen auf. Dies sind rund 19.000 Personen mehr als 2017 (+ 0,3 Prozent). Die Überschuldungsquote im Landkreis Stade liegt mit 9,3 Prozent leicht unter dem Bundesdurchschnitt.• Termine für eine Schuldnerberatung können vereinbart werden im Haus der Diakonie in Stade, Neubourgstraße 6, und im Haus der Diakonie Buxtehude, Harburger Straße 2, unter Tel.: 04141 - 41170 und unter Tel.: 04161 - 644446. www.diakonieverband-buxtehude-stade.de