"Moin Moin": Großes Fest am kleinen Horneburger Hafen

Zum Hafenfest "Moin Moin" in Horneburg lädt Veranstaltungsmanagerin Vanessa Heider am Samstag und Sonntag, 8. und 9. September, an den Hafen ein. Los geht es am Samstagabend um 19 Uhr mit einem Konzert der Gruppe "Four Folks".Das große Hafenfest steigt dann am Sonntag und wird mit einem Gottesdienst um 10.30 Uhr eingeläutet. Im weiteren Programmverlauf treten Nadine Sieben und die Zwerge auf (11.30 Uhr), die Tanzhexen des VfL Horneburg (12 Uhr), der Shanty-Chor Windjammer (13 und 15 Uhr), der Juki Kinderchor (14 Uhr), die Horneburger Liedertafel (14.30 Uhr) und die Hogener Lünen (16 Uhr).Vereine und Verbände bieten u.a. Boot- und Kanufahrten an. Der Sub Club Stade ist mit zehn Stand-Up-Paddling-Booten vor Ort und lädt zu Schnupperkursen (15.30 und 16.30 Uhr) ein. Mitzubringen ist Bade- oder Sportbekleidung. Schwimmwesten werden gestellt.Aufgrund des Festes ist der Marschdamm ab Samstag 9 Uhr bis Sonntag um ca. 20 Uhr bis zur Ecke Böttcherring gesperrt.