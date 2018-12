Nachwuchshandballer aus dem Landkreis hatten Spaß beim Minispielfest in Dollern

Nachwuchshandballer aus Horneburg, Fredenbeck, Beckdorf, Stade, Jork-Wisch, Bützfleth/Drochtersen und Bremervörde trafen sich kürzlich zum Minispielfest des Dollerner SC in der Mehrzweckhalle Dollern.In spannenden Spielen konnten sich die Nachwuchsteams aus dem Landkreis mit tollen Ballstafetten und Doppelpässen zum gegnerischen Tor durchspielen. Den Jungs und Mädchen gelangen viele schöne Tore und die Torhüter konnten sich das ein oder andere Mal mit tollen Paraden auszeichnen. Zudem gab es die Möglichkeit, an fünf Stationen Punkte zu sammeln und u.a. seine Wurfgeschwindigkeit mit einer Wurfmessanlage zu ermitteln."Das war ein erfolgreicher Tag für den Jugend-Handball. Wir danken allen Helfern aus dem Verein, die bei der Veranstaltung mitgewirkt haben“, so Jugendwart Christoph Wichern.