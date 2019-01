Neue Seniorenbegleiter für den Landkreis Stade ausgebildet

Gute Nachrichten für alle Älteren, denen vor allem in der dunklen Jahreszeit das Alleinsein besonders schwer fällt: Der Seniorenstützpunkt Landkreis Stade hat in Kooperation mit der ländlichen Erwachsenenbildung neue Seniorenbegleiter ausgebildet. Die Ehrenamtlichen machen auf Wunsch einmal wöchentlich Besuche in Privathaushalten und sorgen so dafür, dass auch alleinstehende Ältere sozial eingebunden bleiben. Vermittelt werden die Seniorenbegleiter vom Seniorenstützpunkt des Landkreises Stade.Seit 2012 wurden bereits mehr als 100 Personen aus allen Teilen des Landkreises u.a. in den Themenfeldern Kommunikation, Umgang mit alterstypischen Sorgen und Erkrankungen, Pflegeversicherung, Vorsorgevollmacht, Wohn- und Hilfsangeboten für Senioren im Landkreis geschult.• Wer besucht werden möchte oder sich für den nächsten Kursus im Frühjahr 2019 interessiert, wendet sich an: Seniorenstützpunkt Landkreis Stade, Sylvia Pankop, Am Sande 2, 21682 Stade, Tel.: 04141 – 125520, seniorenstuetzpunkt@landkreis-stade.de.