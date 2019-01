Neue Strommasten entstehen neben der Autobahn

Wer derzeit auf der Autobahn 26 zwischen Stade und Dollern unterwegs ist, kann aus dem Seitenfenster einen Blick auf laufende Arbeiten an einem Großprojekt erhaschen. Östlich der Landesstraße 111 im Bereich Agathenburg werden aber nicht etwa neue Windkraftanlagen, sondern Masten für die 380-kV-Ersatzstromtrasse von Stade bis Landesbergen (Landkreis Nienburg/Weser) errichtet.Begonnen haben die Bauarbeiten des Übertragungsnetzbetreibers Tennet bereits im September 2018.Wie berichtet, will Tennet die Kapazität der bestehenden 380-KV-Leitung erweitern, um - unabhängig vom geplanten „Suedlink“ - mehr Windenergie vom Norden in den Süden schicken zu können. Für die zusätzliche Beseilung müssen größere Masten errichtet werden.Insgesamt werden im Bereich Agathenburg sieben neue Masten gebaut. In diesem Jahr beginnt zudem der Bau weiterer 17 Masten in der Hansestadt Stade und in Horneburg. Nach der Inbetriebnahme der 380-kV-Leitung in diesem Abschnitt bis Ende 2020 werden ca. 21 km der vorhandenen 220-kV-Infrastruktur zurückgebaut.Übrigens: Neue Windkraftanlagen sind im Bereich Agathenburg sowie in der Region des Alten Landes nicht vorgesehen. Die bestehenden Anlagen genießen aber einen Bestandsschutz, so Horneburgs Bauamtsleiter Roger Courtault.Während der Baumaßnahme fahren täglich Lkw durch Agathenburg, Hollern-Twielenfleth und Stade. Für Fragen und Hinweise zum Bauverkehr hat Tennet eine zentrale Telefonnummer eingerichtet. Unter Tel.: 0921 - 507402567 ist Sarah Förster von 9 bis 17 Uhr erreichbar.