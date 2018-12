Neuer Heimatverein in Burweg

Thorsten Ratzke ist Vorsitzender / Archiv und Internetauftritt geplant / Info-Veranstaltung im Januar

Im Geest-Ort Burweg bereichern die Feuerwehr, der Schützen- und Sportverein das Gemeinschaftsleben. Aber bislang gab es noch keinen Heimatverein. Jetzt haben zehn Ehrenamtliche den Heimat- und Kulturverein Burweg gegründet. Auf der Gründungsversammlung wurde Thorsten Ratzke (45) zum Ersten Vorsitzenden gewählt.Der verheiratete Bau-Ingenieur und zweifache Familienvater wuchs in Burweg auf. Der heimatverbundene Vereinsmensch möchte in Zukunft in starker Gemeinschaft jüngerer und älterer Freiwilliger "etwas fürs Dorf tun". Geplant sind verschiedene Vorhaben in den Ortsteilen Burweg, Blumenthal und Bossel.Oben auf der Agenda steht laut Thorsten Ratzke der Aufbau eines Archivs mit Filmen, Fotos und Schriftmaterial sowie die Gestaltung einer Homepage im Internet. Für Projekte sollen öffentliche Fördertöpfe angezapft werden."Im Januar werden wir alle Dorfbewohner zu einer Info-Veranstaltung in den Gasthof Dieckmann einladen", verspricht Ratzke.Dann werden sich auch die weiteren Vorstandmitglieder vorstellen: Zweiter Vorsitzender ist Bürgermeister Matthias Wolff, Kassenwart ist Thorsten Ratzkes Bruder Dirk Ratzke, zum Schriftwart wurde Karsten Schwerin gewählt.Neuzugänge sind herzlich willkommen. Der Jahresmitgliedschaft kostet 25 Euro.Kontakt zu Thorsten Ratzke per E-Mail an t.ratzke@heimat-burweg.de