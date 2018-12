Pfadfinder verteilen das Friedenslicht

Ein leuchtendes Zeichen für Frieden, Völkerverständigung und eine tolerante Gesellschaft wollen Pfadfinder in aller Welt mit der diesjährigen Friedenslicht-Aktion setzen und gleichzeitig Mut machen und Hoffnung stiften. Unter dem Motto "Frieden braucht Vielfalt - zusammen für eine tolerante Gesellschaft" geben die Pfadfinder es "von Hand zu Hand und von Pfadfinder zu Pfadfinder" weiter.So wie Björn Dietrich und Frederik Lange vom Fredenbecker Stamm "Likedeeler", die das Licht aus Bethlehem am Hamburger Hauptbahnhof bekommen haben. Sie übergaben das symbolische Licht am Dienstag an den Samtgemeinderat und entzündeten damit eine Kerze am Platz des Vorsitzenden Gerhard Seba.Vor 25 Jahren hat der Österreichische Rundfunk (ORF) die Aktion Friedenslicht ins Leben gerufen. Seitdem entzündet jedes Jahr das ORF-Friedenslicht-Kind das Licht an der Flamme der Geburtsgrotte Christi in Betlehem/Palästina. Insgesamt verteilen vier deutsche Pfadfinderverbände das Licht gemeinsam mit dem Verband Deutscher Altpfadfindergilden in Deutschland. Erstmals ist in diesem Jahr auch der Bund Moslemischer Pfadfinder dabei.Vom Geburtsort Jesu geht das Licht kurz vor Weihnachten per Flugzeug in die Welt.Die Deutsche Pfadfinder-Delegation holte das Licht gemeinsam mit vielen weiteren Pfadfindern aus Linz (Österreich), von wo es an 20 Nationen weitergereicht wird. Bis Heiligabend wird es an mehr als 500 Orten in Deutschland „an alle Menschen guten Willens“ weitergegeben.Allein in Deutschland sind rund 220.000 Pfadfinder aktiv, weltweit sind es mehr als 50 Millionen.• Die "Likedeeler" verteilen das Licht am Sonntag, 23. Dezember, von 10 bis 11.30 Uhr am Pfadfinder-Heim, Hauptstraße 27.