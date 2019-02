Pflegekräfte stehen auf! Kundgebung in Stade

Stade : Kundgebung |

(bim). Unter dem Motto "Wir Pflegekräfte stehen auf!" protestieren jetzt die Pflegekräfte im Land gegen die Pflegekammer Niedersachsen. Am Samstag, 23. Februar, um 12 Uhr findet in Stade auf dem Platz Am Sande eine Kundgebung statt.

Die Forderungen der Pflegekräfte: "Ja zu mehr Wir; Nein zur Pflegekammer; Ja zu besseren Arbeitsbedingungen; Nein zu Zwangsbeiträgen; Ja zu einem besseren Personalschlüssel; Nein zur Zwangsmitgliedschaft; Ja zu mehr Gehalt!"

Wie mehrfach berichtet, sind nun alle Pflegefachkräfte per Gesetz Zwangsmitglieder der Pflegekammer und sollen deren Arbeit mit ihren Mitgliedsbeiträgen - bislang 0,4 Prozent ihrer Jahreseinkünfte - finanzieren. Bei einem Ende vergangenen Jahres kurz vor Weihnachten versendeten Brief wurde den Pflegekräften die Zahlung des Höchstbetrages von halbjährlich 140 Euro angedroht, wenn sie die beigefügte Selbstauskunft nicht ausfüllen.

Die Pflegekräfte appellieren: "Wir brauchen jetzt eure Hilfe. Die Pflegekammer überwacht unsere Tätigkeiten, bedroht uns mit Zwangsgeldern, erstellt horrende Beitragsrechnungen und zwingt uns, unsere Einkommen offenzulegen", heißt es in einem Flyer zu dem "sinnlosen Bürokratiemonster, das keines unserer Probleme lösen kann und wir selber teuer finanzieren".

Die Pflegekammer sorge nicht für mehr Personal, nicht für höhere Löhne und nicht für eine bessere Pflege. Doch genau das ist es, was die Pflegefachkräfte wollen: u.a. höhere Löhne, mehr Personal, mehr Ausbildungsplätze, mehr Zeit für Patienten und Auszubildende.

Die Pflegekräfte wünschen sich, dass möglichst viele Interessierte zur Kundgebung kommen und sie bei Durchsetzung ihrer Forderungen - auch durch Unterzeichnung der Petition gegen die Pflegekammer (www.openpetition.de/petition/online/aufloesung-der-pflegekammer-niedersachsen-und-beendigung-der-zwangsmitgliedschaften-von-pflegekraeft) - unterstützen. Die Initiative "... fair geht vor!" aus Himmelpforten (Kreis Stade) lädt für Mittwoch, 13. März, um 19 Uhr zu einer Podiumsdiskussion zur Pflegekammer Niedersachsen ins Elbe Klinikum Stade ein. Zu Gast sind regionale und überregionale Politiker von SPD und CDU. Diskussion im Elbe Klinikum Nach heftiger Kritik an der Beitragsordnung der Pflegekammer hatte Kammerpräsidentin Sandra Mehmecke dem Gesundheitsausschuss des Landtags eine neue Beitragsordnung vorgeschlagen, die am 18. Januar von der Kammerversammlung genehmigt wurde. Bisher einzige Neuerung: Für das Beitragsjahr 2018 wurde die Frist für die Beitragserhebungen durch Selbsteinstufungen bis einschließlich 31. März 2019 verlängert. Geben Mitglieder keine Selbsteinstufung ab, wird der im Regelbescheid genannte Höchstbeitrag (ab 15. April) fällig. Die Genehmigung der übrigen Paragraphen der neuen Beitragsordnung durch das Sozialministerium als Rechtsaufsicht steht noch aus. Auch wurden die ersten auf Grundlage von Selbstauskünften berechneten Beitragsbescheide für 2018 verschickt, die innerhalb eines Monats nach Zustellung zu zahlen sind. Frist wird verlängert