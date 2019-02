Platz für Jüngere machen

Kai Schildt löst Heino Baumgarten bei der Drochterser SPD-Fraktion ab

Nicht nur in der Kreistagsfraktion, sondern auch in der Drochterser SPD-Fraktion hat Heino Baumgarten Platz für Jüngere gemacht. Ab sofort wird die SPD-Ratsfraktion von Kai Schildt aus Dornbusch als Vorsitzender geführt. Baumgarten bleibt der Fraktion aber als Erster Stellvertreter erhalten. Zweiter Stellvertreter bleibt Matthias Mehlis. Dieter Middeke übt das Amt des Schriftführer aus. Schildt bedankte sich bei seinem Vorgänger "für das herausragende Engagement". Und hofft, dass Baumgarten der SPD noch lange in der Fraktion und im Ortsverein erhalten bleibt.Die letzte Fraktionssitzung fand übrigens im Vereinsheim der SV Drochtersen/Assel statt. Präsident Rigo Gooßen blickte auf das vergangene Jahr zurück, ging noch einmal auf das Jahrhundertspiel gegen Rekordmeister Bayern München im August ein und skizzierte, wo sich die Spielvereinigung Unterstützung wünscht. Dabei ging es vorrangig um die Erneuerung des Kunstrasenplatzes zwischen dem Hallenbad und der Tennishalle. Gooßen: "Der Platz ist gefährlich, muss ganz schnell mit einer neuen Oberfläche versehen werden." Fakt ist: Eine im Dezember 2018 erfolgte Überprüfung ergab, dass der bisherige Belag derart verklumpt ist, dass er besonders bei Einwirkung von Nässe zu rutschig ist. Da auch Schulsport auf dem Platz stattfindet, ist dringendes Handeln erforderlich. Näheres will die Vereinsführung in einem Antrag an die Gemeinde erläutern. Weiterhin erfuhren die Fraktionsmitglieder, dass D/A zwei weitere Projekte in Zukunft angehen möchte. "Die als Zukunftssicherung der erfolgreichen Spielvereinigung zu sehen sind", so der Vereins-Chef. Das D/A-Heim erfülle nicht mehr die Anforderungen eines Regionalligisten. Außerdem sei D/A mit sieben Herren-, 24 Jugend-, zwei Altsenioren- und zwei Damenmannschaften bei den Trainingsplätzen am Rand der Kapazitäten angekommen, so dass auch dort etwas passieren müsse. "Die SPD-Fraktion wird sich auch weiterhin zu Sitzungen vor Ort treffen, wo Unterstützung, z.B. durch Vereine, gewünscht wird", so Schildt.