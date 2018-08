Reisebericht mal anders in Buxtehude

Einfach den Rucksack packen und die Welt entdecken: Anika Gerdau (36) hat's gemacht und ist 17 Monate um die Welt gereist (das WOCHENBLATT berichtete). Unter dem Motto "Reisebericht mal anders - 17 Monate ohne Plan um die Welt" gibt die Web-Designerin aus dem Alten Land am Samstag, 1. September, um 20 Uhr im Deck 2 in Buxtehude, Hafenbrücke 1, spannende Einblicke in ihre abwechslungsreiche und teilweise nervenaufreibende Tour durch Sri Lanka, Australien, Indonesien, Latein-Amerika und Spanien.Die Zuhörer sollten sich gefasst machen auf viele atemberaubende Fotos sowie eine Berg- und Talfahrt der Gefühle und eine Reise, die Anikas Sicht auf das Leben für immer verändert hat.Eintritt inkl. Korkengeld 8 bis 15 Euro (Die Zuhörer können eigenes Trinken und Essen mitbringen und selbst entscheiden, wie viel Geld sie zahlen).Nähere Infos und Karten gibt es unter Tel.: 0178 - 3889198 im Deck 2.