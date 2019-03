Sambawerk Stade als "Purple Rain" beim Samba-Karneval in Bremen / Fastenzeit beginnt

In den vergangenen Tagen regierten die Narren das Land. Zu eingefleischten Faschingsfans zählt auch die bekannte Trommelgruppe "Sambawerk" aus Stade. Mit rund 30 Personen in identischen Kostümen nahmen die Trommler kürzlich am großen Samba-Karneval mit rund 60 Gruppen in Bremen teil."Wir sind schon seit Bestehen der Gruppe im Jahr 2013 immer dabei und genießen jedes Jahr aufs Neue das farbenfrohe Spektakel, das sich über mehrere Tage erstreckt", sagt Trommlerin Silke Jepsen. "Die Stimmung auf der Straße ist supercool!"Für die Gruppe beginne der Karneval übrigens bereits Monate vor dem eigentlichen Umzug, nämlich sobald das Motto bekannt sei. Dann gilt es gute Ideen für die Kostümierung zu finden und anschließend gemeinsam zu basteln. In diesem Jahr lautete das Motto "Laune der Natur" und die Samba-Trommler verkleideten sich als "Purple Rain".• www.sambawerk-stade.deAm heutigen Aschermittwoch endet nicht nur die Karnevalszeit, es beginnt auch die siebenwöchige Fastenzeit. Während viele Menschen bis zum Ostersonntag auf Süßes, Alkohol oder Soziale Medien verzichten, lautet das Motto der evangelischen Kirche in diesem Jahr: "Mal ehrlich! Sieben Wochen ohne Lügen".• Mehr Infos dazu unter www.7wochenohne.evangelisch.de Sieben Wochen ohne Lügen