Schönes und Leckeres auf dem Kunsthandwerkermarkt Hemmoor

Vorweihnachtlicher Kunsthandwerkermarkt in Hemmoor

Ein vorweihnachtlicher Kunsthandwerkermarkt findet am Samstag und Sonntag, 10. und 11. November, in der Hemmoorer Kulturdiele, im Hemmoorium und auf dem Außengelände in Zelten und Hütten (An der Pferdebahn 53) statt. Die Öffnungszeiten sind am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11.30 bis 17 Uhr.Zum 29. Mal präsentieren an diesem Wochenende rund 40 Hobbykünstler unter der ehrenamtlichen Regie des Geschichts- und Heimatvereins Hemmoor ihre Arbeiten. Der Kunsthandwerkermarkt steht in diesem Jahr ganz unter dem Motto "Schauen, Genießen, Erleben und Mitmachen". Für jeden ist etwas dabei. Kleine Gäste können sich am Bastelstand des DRK Kindergartens Hemmoor betätigen oder sich bei der Jugendfeuerwehr Westersode über deren Aktivitäten und Dienste erkundigen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, selber Kerzen herzustellen. Für jede Generation interessant sind alte Handwerke wie Drechseln oder Spinnen, die von Fachleuten demonstriert werden. Auch gibt es ganz neue Aussteller mit einem vielfältigem Angebot, z.B. Aludrahtschmuck, Dekorationen aus Eisen und altem Holz, verschiedene Hand- und Näharbeiten, Kerzen, Karten, Weihnachtswichtel, diverse Adventsdekorationen und vieles mehr.Ein kulinarisches Angebot ist natürlich auch dabei und besteht u.a. aus hausgemachten Marmeladen, Gelees und Likören, handgemachten Nudeln, Honig und Honigprodukten, Tee, Lakritze sowie frisch gebrannten Mandeln und frisch gebackenen Waffeln. Zudem locken Backwaren wie Butterkuchen oder Stuten aus dem Steinbackofen. Weiterhin werden Kaffee und Torten, Bratwurst, Glühwein und Apfelpunsch zu familienfreundlichen Preisen angeboten.Der Geschichts- und Heimatverein und die Aussteller freuen sich auf viele Besucher. Weitere Informationen gibt es unter http://www.kunsthandwerkermarkt-hemmoor.de