Schützenfest in Oederquart

In Oederquart wird Schützenfest gefeiert: Am Samstag und Sonntag, 1. und 2. September, laden die Schützen um den noch amtierenden König Oliver Herbach alle Bürger herzlich auf den Schießstand und auf den Festplatz im Ort ein.Das Programm Im Überblick:Samstag, 1. SeptemberWeckenAbholen der Würdenträger (Sammeln in der Ortsmitte), Kranzniederlegung und KönigsfrühstückAntreten zum Abholen der Kindermajestäten (Ortsmitte)Schießen auf allen StändenKindernachmittag im FestzeltLuftgewehrschießen und Vogelstechen für KinderBekanntgabe der neuen KindermajestätenFestball mit der Showkapelle Sound Set GermanySonntag, 2. SeptemberSchießen auf allen Ständen (Scheibenverkauf und -abgabe für die Königsscheibe bis 9.30 Uhr)Bekanntgabe der neuen MajestätenAbholen der Majestäten (Sammeln am Festplatz), anschließend Proklamation und Königsumtrunk mit Begrüßung auswärtiger Gäste im FestzeltSchießen auf allen StändenFestball mit DJ Mirco. Der Eintritt ist für alle Gäste frei!