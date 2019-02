Schützenverein Dollern: Erster Vorsitzender tritt nach Unstimmigkeiten zurück

Der Schützenverein Dollern steckt offenbar in der Krise. Uneinigkeiten innerhalb des Vorstandes, Zweifel an korrekt geführten Kassenbüchern sowie schwindende Mitgliederzahlen beschäftigten den knapp 100 Jahre alten Verein in jüngster Zeit. Bei einer internen Mitgliederversammlung wurde nach WOCHENBLATT-Informationen in der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass der Erste Vorsitzende, Holger Schlichting, mit sofortiger Wirkung zurücktritt.Zu den genauen Umständen und Gründen wollte sich Schlichting, der auch für die CDU im Gemeinde- und Samtgemeinderat sitzt, zunächst nicht konkret äußern. Zumindest der Vorwurf, dass die Kassenbücher nicht korrekt geführt wurden, scheint aber inzwischen von einem Steuerberater ausgeräumt.Ob das Schützenfest, das traditionell immer im September stattfindet, dieses Jahr womöglich ausfallen muss, steht offenbar noch nicht endgültig fest. Fakt ist, dass es bereits im vergangenen Jahr - anders als sonst - keine große Hüttengaudi in der Mehrzweckhalle gab. Zuletzt ließen es die Schützen 2017 unter dem Motto "Feiern wie in Bayern" so richtig krachen, inklusive Maßkrug-Stemmen und Andreas Gabalier-Double.Einen Schützenkönig gab es in Dollern schon mehrere Jahre nicht mehr. Derzeit wird der Verein vom Vogelkönig Andre Brunckhorst und der Damenkönigin Nancy Brunckhorst als Ehepaar regiert.Die stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Gabi Kaese, sowie Kassenwart Christian Leue waren bis Redaktionsschluss leider nicht zu erreichen.Vielleicht ist die Krise in der der Schützenverein Dollern offenbar steckt, auch die Chance auf einen Neuanfang. Den ersten Schritt in die richtige Richtung hat sicher Holger Schlichting gemacht, indem er als Erster Vorsitzender zurückgetreten ist.Schlichting hat sich immer für den Verein engagiert, war aber vielleicht aufgrund seiner vielen anderen ehrenamtlichen Aufgaben zunehmend überfordert in seinem Amt. Nun hat er den Weg frei gemacht für andere, die jetzt zeigen müssen, was sie können und die Weichen für die Zukunft des ältesten Dollerner Vereins stellen.Die zentrale Frage muss sein, wie es gelingen kann, mehr Neubürger für den Schützenverein zu begeistern, denn ein Verein lebt von und durch seine Mitglieder. Außerdem sollte der Vorstand transparent nach außen agieren und sich nicht die Decke über den Kopf ziehen.Mit einem Vorstand, der in diesen Punkten an einem Strang zieht, kann der Verein auch gestärkt aus der Situation hervorgehen.