Seit 50 Jahren Musik

Mulsumer Spielmannszug feierte Jubiläum



Sein 50-jähriges Jubiläum feierte der Spielmannszug Mulsum kürzlich mit einem Konzert in der Mulsumer Gaststätte Deutsches Haus. "Geboren wurde der Spielmannszug aus einer Schnapsidee", erzählt Christopher Rochel, Pressewart des Zuges. "Damals waren die jungen Mulsumer Männer verärgert, dass Spielleute aus den umliegenden Dörfern immer die schönsten Frauen aus Mulsum abbekamen. Kurzum wurde der eigene Spielmannszug ins Leben gerufen."Zum Jubiläumskonzert begrüßten die Musiker rund 200 Gäste. Neben der traditionsreichen und interessanten Geschichte des Spielmannszuges stand an diesem Tag natürlich vor allem die Musik mit klassischen und modernen Melodien im Vordergrund. Höhepunkt der Festtagsreden war die Ehrung des musikalischen Leiters Heinz-Erich Höft sowie seines Kameraden Hans-Heinrich Busch für ihre 50jährige Arbeit als Spielleute. Beide sind von Beginn an dabei und lieben die Arbeit mit dem Spielmannszug.