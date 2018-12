So war Weihnachten in Alt-Stade

Museums-Macher Hans-Jürgen Berg (75) teilt seine Erinnerungen im Baumhaus



Wer im hektischen Weihnachtsgeschäft Abstand und Ruhe vom Shopping-Trubel in der belebten Stader Einkaufs-City sucht, ist bei dem Sammler Hans-Jürgen Berg (75) im Baumhaus-Museum am Wasser Ost 28 zwischen Fischmarkt und Stadthafen willkommen. Mit Besuchern teilt der Kenner der Stadt jetzt gerne seinen reichen Erinnerungs-Schatz an "Weihnachten in Alt-Stade".In seinem detailliert geordneten Privatarchiv verwahrt Berg viele museale Schätzchen, die vielfach aus den vergangenen Jahrhundert stammen: Kinderzeichnungen aus der Stader Volksschule um 1900 mit Tannenbäumchen, von Hand beschriftete Weihnachtsbaum-Verkaufsschilder aus der Wirtschaftswunderzeit, penibel mit der Schreibmaschine getippte Kassenzettel über den Kauf von ein paar Päckchen Lametta, ein Werbeplakat für den Stader Weihnachtsmarkt, als das Spektakel noch von "Stade aktuell" organisiert wurde, oder ein Festprogramm für Heiligabend im Stader Flüchtlings-Durchgangslager im Nachkriegsjahr 1954.Hans-Jürgen Berg selbst erlebte seine schönste Weihnachtsüberraschung gegen Ende des Zweiten Weltkrieges. Als Sohndes Bahnhofsgaststätten-Wirts verlor er im Getummel der Station seinen geliebten Teddy und weinte im Advent bittere Tränen. "Meine Mutter Ida gelang es, mir im Tausch gegen Schokolade, Perlonstrümpfen und Zigaretten ein neues Kuscheltier zu besorgen." Unterm Berg'schen Christbaum - geschmückt mit reichlich Engelsaar und Stohsternen - flossen dann bei Klein-Hansi die Freudentränen.Wer Lust auf weitere schöne Anekdoten hat, meldet sich unter Tel. 04141 - 45434 bei Hans-Jürgen Berg.