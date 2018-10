Spenden zum 48. Integrationssportfest des TuSV Bützfleth

Olin und Dow Stade unterstützen Verein mit "Manpower" und insgesamt 3.000 Euro



Die Integrationssportler des TuSV Bützfleth freuten sich über einen besonderen Besuch anlässlich ihrer Tennis-Vereinsmeisterschaft: Die ortsansässigen Firmen Olin/Blue Cube Germany sowie die Dow Deutschland Anlagengesellschaft trugen durch ihre großzügigen Spenden von 2.000 Euro bzw. 1.000 Euro maßgeblich zum großen Erfolg des 48. Integrations-Sportfestes bei. Außerdem stellte Olin an diesem Tag vier Auszubildende und die Ausbilderin Tina Schlegel zur personellen Unterstützung zur Verfügung.Zur offiziellen Spendenübergabe lud TuSV-Abteilungsleiterin Ulla Bunge Vertreter beider Firmen auf die Tennisanlage in Bützfleth zum Saisonabschluss ein. Der Vorsitzende Jan Horwege und Tennis-Abteilungsleiter Peter Pietzsch sowie Jugendwartin Andrea Olschewski unterstützten sie dabei.Die jugendlichen Tennistrainer Lars Olschewski und Nic Bunge führten routiniert die jährliche Vereinsmeisterschaft durch und zeigten zum Abschluss das Zukunftsprojekt Rollstuhltennis mit den Rollstuhlfahrern Jane Möller und Mario Mani, was bei allen einen großen Eindruck hinterließ.