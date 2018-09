Spielmannszug Horneburg lädt ein zur Ferienspaß-Aktion

Im Rahmen einer Ferienspaß-Aktion können Musikinteressierte ab sieben Jahren am Dienstag, 9. Oktober, von 11 bis 14 Uhr im Schießstand in Horneburg, Schützenweg, Instrumente des Spielmannszugs Horneburg ausprobieren. „Wir laden alle herzlich ein, in einer entspannten Umgebung die Instrumente für sich zu testen, um herauszufinden, ob das Musizieren zum neuen Hobby werden könnte“, sagt Katharina Schiwek, Flötenausbilderin im Spielmannszug Horneburg. Am Ende sollen gemeinsam ein paar Rhythmen und Melodien gespielt werden.• Anmeldung erwünscht unter katharina.schiwek@web.de. Infos auch unter www.spielmannszug-Horneburg.de sowie bei Facebook und Instagram.