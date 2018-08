Stader Großparkhaus nimmt Gestalt an

Beton-Gigant wächst in die Höhe 

Allmählich tut sich was auf der Großbaustelle beim Einkaufszentrum Neuer Pferdemarkt in Stade. Für das von vielen Kunden lang ersehnte Großparkhaus in der City haben die Hochbauarbeiten begonnen, wie das WOCHENBLATT-Panoramabild zeigt.Nach wochenlanger Gründungsarbeit und dem Fundament-Bau wächst nun der Beton-Gigant mit seinem riesigen Stahlgerüst in die Höhe. Federführend beim Bau ist das Spezial-Unternehmen „Deutsche Industrie- und Parkhaus GmbH“ (DIP). Ziel - nach zahlreichen Planungsverzögerungen - ist die Fertigstellung zum Jahresende. In der Stadt fehlen hunderte Pkw-Stellplätze.