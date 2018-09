Stimmungsvolles Herbstfest in Stade-Hagen

Dorfgemeinschaft Hagen lädt am Tag der deutschen Einheit ein



Zum traditionellen Herbstfest lädt die Dorfgemeinschaft Hagen am Mittwoch, 3. Oktober, von 11 bis 16 Uhr ins Dorfzentrum ein. Geboten wird ein Programm für die ganze Familie. Die fleißigen Helfer bieten der Jahreszeit entsprechend Zwiebelkuchen und Pizza aus dem Steinbackofen sowie Federweißer und Wein an. Für alkoholfreien Genuss wird frisch gepresster Apfelsaft ausgeschenkt. Weitere kulinarische Angebote sind Waffeln, belegte Brötchen, Bratwurst, Kaffee und frisch geräucherte Forellen. Ein Obststand rundet das Angebot ab.Für die jungen Gäste steht eine Hüpfburg bereit und Hobbykünstler bieten ihre verschiedenen Produkte an. Zudem wird Livemusik gespielt.