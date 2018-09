Szenario: Menschenrettung aus brennender Scheune

"Scheune und Werkstatt in Brand! Menschen in Gefahr!": Zu Glück war dies am Freitagabend nur ein Szenario bei der Großübung der Samtgemeinde-Feuerwehr an der Straße Ochsenpohl in Himmelpforten.Die Wasserförderung über längere Wegstrecken war eine Hauptaufgabe für die Retter. Von den Schlauchanhängern der kleineren Ortsfeuerwehren wurde in kürzester Zeit von offenen Gewässern und Hydranten lange Wasserleitungen zu den Brandstellen gelegt.Zudem drangen die Einsatzkräfte zur Personenrettung mit schwerem Atemschutz in die verqualmten Gebäudeteile vor.Insgesamt waren 130 Einsatzkräfte aus Himmelpforten, Breitenwisch, Düdenbüttel, Engelschoff, Großenwörden, Groß-Sterneberg, Hammah, Mittelsdorf, Neuland und Burweg im Übungseinsatz.