Tafel in Horneburg ist aus der Festhalle ausgezogen

Wichtige Information für alle Kunden der Tafel: Die Horneburger Ausgabestelle der Buxtehuder Tafel ist von der Festhalle in die ehemalige Neu-apostolische Kirche in der Bürgermeister-Löhden-Straße 6 gezogen. Die Samtgemeinde Horneburg hat dafür einen Großteil des Gebäudes zur Verfügung gestellt.„Wir freuen uns über den größeren Ausgaberaum und die damit verbundenen Verbesserungen für die ehrenamtlichen Helfer“, sagt Doris Löhrer-Vogt, Leiterin der Ausgabestelle. Zusammen mit ihrem Team hat sie den Umzug gestemmt. In zwei umfangreichen Arbeitseinsätzen wurden die neuen Räumlichkeiten eingerichtet. Samtgemeinde-Bürgermeister Matthias Herwede zieht eine positive Bilanz der Tafel-Arbeit in Horneburg, die dank der vielen engagierten Ehrenamtlichen so gut Fuß fassen konnte. Mittlerweile würden auch viele Einheimische das Angebot der Tafel annehmen.Seit der Eröffnung der Ausgabestelle im vergangenen Jahr sei die Anzahl der versorgten Personen von 20 auf 80 angestiegen.Geöffnet ist die Tafel immer donnerstags von 14 bis 15 Uhr (bei Bedarf länger). Das Angebot richtet sich u.a. an Arbeitslose, Geringverdiener, Wohngeldbezieher oder auch Senioren mit niedriger Rente.