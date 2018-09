Traditionelles Ernte- und Backfest in Wiepenkathen

Traditionelle Veranstaltung auf dem Festplatz / Schlemmereien zum Erntedank



Im Stader Ortsteil Wiepenkathen wird am kommenden Sonntag, 30. September, das beliebte Ernte- und Backfest gefeiert. Die ersten Gäste werden um 12 Uhr auf dem Festplatz in der Ortsmitte erwartet.Gastgeber ist der Heimatverein Wiepenkathen. Mit dem Fest wollen die Ehrenamtlichen das Ende der Erntezeit feiern. Dabei stehen die kulinarischen Genüsse im Zentrum. So werden Schwarzbrot, Butterkuchen und Spanferkel (ab 12.30 Uhr) aus dem Steinbackofen angeboten. Regionale Landwirte offerieren heimisches Obst und Gemüse. Zudem gehören Säfte und Marmelade, Schmalzbrote, Fischspezialitäten, Räucherfisch und mehr zum lukullischen Angebot. Köpkes Eiscafé aus Stade ist mit seinem zweirädrigen Verkaufsstand vor Ort. Um 14 Uhr öffnet die Kaffeetafel mit hausgemachten Kuchen und Torten. Alle Angebote gelten nur, so lange der Vorrat reicht.Insbesondere Kinder schauen beim Ernte- und Backfest gern beim traditionellen Handwerk zu. Unter anderem zeigen ein Korbflechter und ein Besenbinder ihre Arbeiten. Zudem kann ein Bienenvolk unter Glas bestaunt werden.Glasperlenschmuck, nordische Illustrationen, Patchwork und herbstliche Dekorationen aus Naturmaterial runden das Angebot des Ernte- und Backfestes ab. Für den heimischen Garten können zudem Vogelhäuser, Insektenhotels und Nistkästen erworben werden.