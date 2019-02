Treffen mit Geflüchteten aus Schlesien

Inge Rathjens (84) teilt das gleiche Schicksal wie insgesamt 4,5 Mio. Menschen, die am Ende des Zweiten Weltkrieges aus Schlesien in Richtung Westen flohen.Um sich mit anderen Betroffenen auszutauschen, organisiert die Mutter des Oldendorfer Bürgermeisters Johann Schlichtmann am Sonntag, 10. März, um 11 Uhr ein Treffen im Landgasthof Heins in Oldendorf.Entstanden ist die Idee dazu bei einem Treffen zwischen Inge Rathjens (geb. Neumann), die inzwischen in Estorf (Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten) lebt, und Ursula Wick (geb. George) aus Selsingen-Grafel (Rotenburg-Wümme).Die Frauen, die ihre Kindheit gemeinsam in Konradswaldau im Kreis Guhrau in Niederschlesien (heute Wroniniec im Südwesten Polens) verbrachten, sahen sich kürzlich nach 74 Jahren zum ersten Mal wieder und schwelgten sofort in Erinnerungen.Der Landkreis Guhrau war ein preußischer Landkreis und bestand von 1742 bis 1945. Zum Kreis gehörten drei Städte und 107 Landgemeinden, darunter auch die Gemeinde Konradswaldau.Wer aus der gleichen Gegend kommt wie Inge Rathjens und Ursula Wick oder Angehörige hat, die von dort geflohen sind, ist herzlich eingeladen, an dem Treffen am 10. März teilzunehmen. Mittags gibt es Hochzeitssuppe, nachmittags ein Kaffee- und Kuchenbuffet. Es werden Bilder gezeigt und Vorträge gehalten.• Nähere Infos und Anmeldung unter Tel.: 04144 - 7708 oder 0174 - 9070023 oder per Mail an a.schlichtmann@t-online.de