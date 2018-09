Viele Kundenvorteile beim Autohaus Holsten

Bei den Mazda-Mehrwert-Tagen lässt sich jede Menge Geld sparen

Das Autohaus Holsten, Gottlieb-Daimler-Straße 11 in Stade, lädt am Freitag und Samstag, 14. und 15. September, zu den beliebten Mazda-Mehrwert-Tagen ein. "Die Besucher können mit Neuerungen wie den Signature Sondermodellen, dem Mazda6 Facelift und dem MX-5 2019 auf Tuchfühlung gehen", verspricht Verkaufsleiter Julian Giese. Weitere Höhepunkte: Neben einem Kundenvorteil von bis zu 1.600 Euro auf ausgewählte Sondermodelle gibt es zusätzlich bei Abschluss eines Kaufvertrages eine Ausstattungsoption gratis, bei der bis zu 3.450 Euro gespart werden können. Geöffnet ist am Freitag von 8 bis 18 und am Samstag von 9 bis 16 Uhr.Der Name "Signature" steht für Einzigartigkeit und Persönlichkeit. Die Sondermodelle sind in ihrer Stückzahl limitiert und bieten neben exklusiven Ausstattungsmerkmalen einen je nach Modell variierenden attraktiven Kundenvorteil. Ein besonderer Hingucker beim Mazda2 und optional beim Mazda3 und Mazda CX-3 ist beispielsweise die hochwertige schwarze Dachlackierung. Und: Alle Mazda Modelle (mit Ausnahme des Mazda3, dessen Nachfolger im kommenden Jahr erwartet wird) sind bereits nach der neuen Abgasnorm Euro 6d-TEMP inklusive des anspruchsvollen RDETests zertifiziert.