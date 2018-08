Wartehalle in Stade wird "aufgehübscht"

110.000 Euro teure Sanierung des Bahnhofs in Stade hat begonnen / Maler und Fliesenleger im Einsatz

Endlich tut sich was am Stader Bahnhof: Die Deutsche Bahn investiert rund 110.000 Euro in die Modernisierung, die WOCHELBLATT-Leser bereits vielfach gefordert hatten.Im Rahmen einer Kunden- und Qualitätsoffensive werden zahlreiche Verschönerungsarbeiten vorgenommen. Die Maler- und Fliesenarbeiten haben begonnen: Die Maler Ralf Kloft und Maik Bade vom DB-Service strichen am Montag von einer Hebebühne aus die hohen weißen Innenwände neu. Auch die Fassade wird sandgestrahlt und bekommt einen neuen Anstrich.Die Halle wird komplett neu gefliest. Zudem werden neue Sitzbänke aufgestellt.Die Treppen zu den Gleisen werden mit einer rutschfesten Beschichtung versehen.Ab Mitte September erhält dann die Umrandung des Bahnhofsdaches am Gleis 2/3 einen neuen Anstrich.Alle Arbeiten sollen Ende September abgeschlossen sein.Der Zugverkehr wird durch die Bauarbeiten nicht beeinträchtigt.