"Wohnmobilfamilie" ist unterwegs Zuhause

Ortsunabhängig arbeiten und dabei mit der Familie durch die Welt reisen, Neues entdecken, Träume leben und frei sein - so sieht das Leben von Carsten (42), Britta (35), Max (4) und Tim (1) seit Frühjahr 2018 aus. Die "Wohnmobilfamilie" mit Wurzeln in Buxtehude fährt im mobilen Zuhause um die Welt (momentan durch Neuseeland) und erlebt den Alltag mit kleinen Kindern besonders intensiv."Die allergrößte und eigentlich auch einzige wirkliche Herausforderung für uns ist es, unterwegs Spielkameraden für unseren vierjährigen Sohn Max zu finden", berichtet Carsten S.*. Der freiberufliche Unternehmer hat gelernt, dass man mit Kindern anders reist als allein oder als Paar und eigentlich nichts planbar ist.An allen Orten in Deutschland, Frankreich und Italien, an denen die Familie bislang Station gemacht hat, haben sie sich mindestens drei bis vier Tage aufgehalten, damit die Kinder zumindest ein wenig zur Ruhe kommen konnten. Zuletzt lebten sie drei Monate im australischen Sydney und hatten dort sogar die Möglichkeit, Max in einer Spielgruppe anzumelden oder auch mal einen Babysitter zu engagieren, um Zeit zu zweit zu genießen.Gedanken darüber, ob es richtig war, Max aus seiner festen Kita-Gruppe in Deutschland herauszureißen treiben die Eltern derweilen um. Max sei zum Glück aber ein sehr offenes und fröhliches Kind, das sich durch die vielen neuen Anregungen super weiterentwickele, sagt Carsten. Die Heimat sei die Familie. Das gelte vor allem für den kleinen Tim, der inzwischen länger auf Reisen lebt als in Deutschland.Die Kontakte zu Freunden und Verwandten in Deutschland pflegt die Wohnmobilfamilie u.a. über einen öffentlichen Blog, YouTube-Videos und soziale Medien. Auch für seinen Job muss Carsten regelmäßig Videokonferenzen abhalten. "Der Digitalisierung sei Dank" könne er von überall arbeiten, häufig dann, wenn die Kinder schlafen. Um die Reise finanzieren zu können, hat der Unternehmer seine Software-Firma verkauft und arbeitet seitdem freiberuflich weiter. Bereut habe er diese Entscheidung noch nie. "Ich habe mir damit Lebenszeit und -qualität gekauft und man lebt schließlich nur einmal", sagt der gebürtige Buxtehuder. Seine Frau Britta ist verbeamtete Oberschullehrerin in Elternzeit, die sich beurlauben lassen hat.Unterwegs hat die Wohnmobilfamilie bereits viele Kontakte zu Gleichgesinnten geknüpft, grenzt sich aber ganz klar von den vielen "Aussteigern" ab, die "Probleme mit dem System" haben und von der Hand in den Mund leben.Spätestens wenn Max zur Schule kommt, will die Familie wieder zurück in Deutschland sein. Vorher geht es noch von Neuseeland mit einem Zwischenstopp in Deutschland in den Norden der USA und entlang der Panamericana voraussichtlich bis nach Argentinien.* Name der Redaktion bekannt