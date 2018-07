Zwei glückliche Gewinner bei Niederelbe Classics-Gewinnspiel

Bei den elften Niederelbe Classics Mitte Juli waren die Stadtwerke Stade wieder als Sponsoren dabei. Für den Veranstaltungstag stellte das Unternehmen seine Erdgasfahrzeuge für die Vorausfahrt sowie allgemeine Einsätze zur Verfügung.Premiere hatte in diesem Jahr das von den Stadtwerken Stade initiierte Oldtimer-Rallye-Quiz mit tollen Preisen. Die Preisübergabe fand bei der Abschlussveranstaltung im Metropol Stade statt. Von den Teilnehmern konnten sich zwei glückliche Gewinner über ihre Preise freuen. Über einen Gutschein für eine "Hot Rod Daylight Tour" durch Hamburg für zwei Personen freute sich Andreas Schlee aus Harsefeld. Monika Mehrmann aus Bremervörde wurden zwei Tageskarten zum historischen Autorennen "Stadtpark-Revival" am 8. oder 9. September inklusive einer Übernachtung in Hamburg übergeben.