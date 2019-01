Zwei steile Partys an einem Abend

Schützenverein Wiepenkathen lädt vor dem Tanz in den Mai zum "Maigang" ein / Jetzt Karten sichern

Tickets mit "All Inclusive"



Was unterscheidet die Generation 20 plus von der Generation 40 plus? Ein wesentlicher Punkt: Für die Älteren beginnt eine gute Party etwas früher am Abend, für die jüngeren selten vor 23 Uhr. "Feiern wollen wir aber mit allen!", sagen die Partyverantwortlichen des Schützenvereins Wiepenkathen.Und deshalb haben sie für das bevorstehende Schützenfest ein ganz neues und in der Region einzigartiges Konzept entwickelt. Die Idee: Vor dem legendären Tanz in den Mai, mit dem der Schützenverein seit Jahren die Schützenfestsaison im Landkreis Stade eröffnet, soll es eine zweite Party geben. Während der Tanz in den Mai um 22 Uhr beginnt, startet der sogenannte "Maigang" bereits um 18 Uhr."Das wird spektakulär!", versprechen Festwirt Peter Hauschildt, Vereinspräsidentin Silke Heinbockel sowie weitere Mitglieder des Festkomitees. "Mit seinem großen Showprogramm wird der Maigang Party pur für Firmen, Vereine, Clubs, Nachbarschaften, Freunde - einfach für alle!" Los geht es um 18 Uhr mit dem Aufstellen des Maibaums. Für Stimmung im Festzelt auf der Wiepenkathener Wiesn sorgen dann Axel Fischer vom Bierkönig auf Mallorca, der Harmonika-Artist Christian mit Wiesn-Hits, eine Maria und Margit Hellwig-Show sowie das Blasorchester Altes Land. "Das wird wie in Wacken, da spielt ja auch als erste Band eine Blaskapelle", sagt Peter Hauschildt.Um 22 Uhr geht der Maigang dann nahtlos in den Tanz in den Mai über. Dann machen das Chaos Team und Jürgen Brosda, der DJ vom Kiez, Stimmung auf der Tanzfläche."Wir wollen vom frühen Abend bis zum nächsten Morgen ein volles Festzelt und hoffen, dass unser neues Konzept gut angenommen wird", sagt Peter Hauschildt.Die "All Inclusive"-Tickets für den Maigang beinhalten eine Tischreservierung, ein Spanferkel- und Schinkenessen, Getränke wie Original Maibock, Biere, Weine, Sekt und Softdrinks, das große Showprogramm sowie den anschließenden Tanz in den Mai. Karten gibt es nur im Vorverkauf: Bis Ende Februar für 35 Euro, danach 39,90 Euro. Vorverkaufsstellen sind die Edeka-Märkte Foltmer in Stade (Dankersstraße, Hohenwedel und Harsefelder Straße), Toto Lotto Hauschildt in Steinkirchen (Bürgerei 20), Spar- und Kreditbank in Wiepenkathen (Dorfstraße 41), bei Jörg Bastein von der Feuerwehr Wiepenkathen (Tel. 0170-1883422), unter der Tickethotline 0171-3323188 oder unter http://www.euer-maigang.de Wer nur in den Mai tanzen möchte, für den beginnt die Party um 22 Uhr. Dann kostet der Eintritt an der Abendkasse 8 Euro.