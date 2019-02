Auszahlung von Dürrebeihilfen stockt / Angespannte Situation im Landkreis Stade

Eine schnellere Auszahlung von Dürrebeihilfen fordert die Landtagsabgeordnete der Grünen, Eva Viehoff. Eine Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion habe ergeben, dass das Land bei den Auszahlungen der Dürrebeihilfen erheblich hinterherhinke.Mehr als zwei Monate nach Ende der Antragsfrist seien landesweit noch nicht einmal zehn Prozent der insgesamt mehr als 4.500 gestellten Anträge bearbeitet – das widerspreche den vollmundigen Ankündigungen der Landesregierung nach einer schnellen und unbürokratischen Hilfe.Im Landkreis Stade sei die Situation besonders angespannt. Hier sei von den 219 Anträgen bisher noch kein einziger abschließend bearbeitet worden, so Viehoff. Vor dem Hintergrund, dass in Schaumburg oder der Region Hannover bereits 60 Prozent der Anträge bewilligt wurden, stelle dies eine nicht hinnehmbare Ungleichbehandlung hiesiger Betriebe dar.Abgesehen von dem regionalen Ungleichgewicht bei der Bearbeitung sei zudem schon jetzt abzusehen, dass die 35 Millionen Euro, die Bund und Land zur Verfügung gestellt haben, nur für 40 Prozent der Schadenssumme reichen werden. Um 100 Prozent zu bedienen, wären etwa 85 Millionen Euro notwendig.„Wir Grünen fordern eine Beschleunigung der Bearbeitung durch die Landwirtschaftskammer und eine Abschlagszahlung an alle Antragstellenden“, sagt Eva Viehoff. Antragsberechtigt seien nur die wirklich existenzgefährdeten Betriebe gewesen und diese hätten eine Abschlagszahlung dringend nötig. Dass sie laut der Antwort der Landesregierung auf nicht absehbare Zeit vertröstet würden, führe das Wort "Soforthilfe" ad absurdum.Hintergrund: Um die Folgen des Dürresommers 2018 für existenzgefährdete Betriebe abzumildern, haben Bund und Land für Niedersachsen einen Dürrehilfetopf in Höhe von 35,5 Millionen Euro aufgelegt. Bis Ende November 2018 konnten Betriebe, die alle geforderten Kriterien erfüllen, Anträge auf Beihilfe bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen stellen.