Demo gegen Gewalt an Frauen in Stade

Große Protestaktion in der City am Samstag, 24. November



Seit 1999 ist der 25. November der Internationale Gedenktag "Nein zu Gewalt an Frauen!". Die Stader Gleichstellungsbeauftragte Karina Holst, das Stader Frauenhaus und die Beratungs-und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt Stade sowie ein breites Aktionsbündnis rufen am Vortag, Samstag, 24. November, von 10.30 bis 11.30 Uhr Frauen und Männer aller Generationen und Kulturen auf, sich an der Demo gegen Gewalt an Frauen durch die Stader Innenstadt zu beteiligen. Treffpunkt ist auf dem Heinz-Dabelow-Platz."Wir wollen sensibilisieren. Wir brauchen eine Auseinandersetzung im öffentlichem Raum gegen Prostitution, sexistische Werbung und gegen häusliche Gewalt gegen Frauen", so die Veranstalterinnen. "Geschlechterdiskriminierende Werbung verfestigt Einstellungen und Strukturen in der Gesellschaft, die zu ganz konkreten Benachteiligungen von Frauen führen. Das wollen wir nicht länger hinnehmen!", sagen die Initiatorinnen."Die Frauen-Demo in Stade dient der Prävention von Gewalttaten gegen Frauen und Kinder durch eine breite, informierte Öffentlichkeit. Viele betroffene Frauen erfahren leider erst viel zu spät von den verschiedenen örtlichen Unterstützungseinrichtungen", sagt Silvia Steffens, Teamleiterin des Stader Frauenhauses. Vielen sei nicht bewusst, dass sie nicht warten müssen, bis der Partner (erneut) körperliche Gewalt anwende, um im Frauenhaus oder bei der Beratungsstelle anzurufen. Frauenhäuser würden rechtzeitig und unbürokratisch Schutz bieten. "Häusliche Gewalt beginnt schleichend und nicht immer gleich mit körperlicher Gewalt. Leider warten Frauen aus Schamgefühl viel zu lange, diesen Schritt zu gehen", so Steffens weiter.Die Veranstaltung ist Teil der landesweiten Aktionswochen "Gleichberechtigt leben - unsere Werte, unser Recht" sowie der landkreisweiten 16-Tage-Kampagne "Frauenrechte sind Menschenrechte" und wird vom Land Niedersachsen gefördert. Gruppen, Institutionen, Vereine melden sich bitte direkt per E-Mail karina.Holst@stadt-stade.de an.Die Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis Stade bieten am 24. November gemeinsame Bus bzw. Zugfahrten zum Selbstkostenpreis nach Stade an: ab Bahnhof Buxtehude 9.41 Uhr, ab Bahnhof Horneburg 9.48 Uhr und ab Bahnhof Harsefeld Bus 2060.