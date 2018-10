Dollerner Rat berät erneut über neues Bürgerhaus

Es kommt noch einmal Bewegung in die Planungen für ein neues Bürgerhaus in der Gemeinde Dollern. Auf Antrag der Ratsherren Hermann Döpke (DWG) und Christian Martens (SPD) findet am Donnerstag, 25. Oktober, um 19 Uhr in der Bahnhofsgaststätte "Harry's" eine außerordentliche Sitzung des Gemeinderates statt. Auf der Tagesordnung steht die Standortentscheidung für den Bau eines Bürgerhauses auf dem Sportplatzgelände am Tannenweg.Die Antragsteller seien davon überzeugt, dass die Entscheidung für den Standort am Tannenweg von einer großen Mehrheit der Dollerner Bevölkerung mitgetragen werde. Leider sei in der Ratssitzung vom 23. September kein entsprechender Beschluss gefasst worden. Um das Projekt "Bürgerhaus" wieder voranzubringen, halten Döpke und Martens es aber für erforderlich, eine entsprechende Standortentscheidung zu treffen.Wie berichtet, war die Findungskommission für ein neues Bürgerhaus in Dollern im Rahmen der vergangenen Ratssitzung geschlossen zurückgetreten. Grund: Vor der Sitzung hatte es laut Bürgermeister Wilfried Ehlers Anfeindungen gegen Mitglieder der Findungskommission gegeben, die teilweise unter der Gürtellinie gewesen seien.• Bei der Ratssitzung stellt sich zudem die Leiterin des neuen Dollerner DRK-Kindergartens „Kleine Kraniche“ vor. Die Sitzung ist öffentlich. Bei Bedarf findet eine Bürgerfragestunde statt.