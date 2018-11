Dollerner Ratsmehrheit für Bürgerhaus-Standort am Tannenweg

Trotz der Bedenken einiger Anlieger des Tannenweges in Dollern sollen die Planungen für ein neues Bürgerhaus im Bereich des Sportplatzes und der Mehrzweckhalle weitergehen. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat jetzt mit einer Mehrheit von zehn zu drei Stimmen und sprach sich damit für den Antrag aus, den Hermann Döpke (DWG) und Christian Martens (SPD) gestellt hatten.Wie berichtet, sind die beiden davon überzeugt, dass der Standort am Tannenweg von einer großen Mehrheit der Dollerner Bevölkerung mitgetragen werde. Er sehe zudem keine bessere Möglichkeit als am Tannenweg, da andere Standorte nicht zur Verfügung stünden, so Döpke. Bürgermeister Wilfried Ehlers betonte erneut die Wichtigkeit einer Veranstaltungsstätte für Dollern. Derzeit gebe es keine Möglichkeit, Königsbälle, private Feiern, Beerdingunsgesellschaften usw. im Ort abzuhalten, so Ehlers. Auch für die Ratssitzungen fehle eine angemessene Räumlichkeit. Es sei zwar sehr "gemütlich" in der Bahnhofsgaststätte und es gebe immer kühle Getränke, aber der Platz reiche einfach nicht aus, vor allem nicht, wenn es viele Zuhörer gebe.Gegen den Antrag von Döpke und Martens stimmten Bianka Lange und Christine Fix (SPD) sowie Paul Müller (FDP). Sie sprachen sich klar gegen den Standort am Tannenweg aus. Um die Dorfgemeinschaft neu zu entwickeln und zu beleben, sei die Akzeptanz für ein Bürgerhaus aus der Bevölkerung unerlässlich, so Bianka Lange. Sie konnte sich mit ihrem Antrag zur Durchführung einer Standortanalyse und einer neuen, ergebnissoffenen Standortfindung aber nicht durchsetzen. Ihre Fraktionskollegin Christine Fix appellierte an den Rat, den spürbaren Unmut einiger Bürger ernst zu nehmen.Im Rahmen der Bürgerfragestunde hatten zuvor einige Anwohner ihre Bedenken zum Standort Tannenweg für ein Bürgerhaus geäußert. Schon jetzt sei die Verkehrs- und Parksituation oft chaotisch. Der Tannenweg sei schon jetzt ständig zugeparkt. Zudem fürchten die Anwohner eine höhere Lärmbelästigung.Wilfried Ehlers verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass im Zuge weiter gehender Planungen womöglich ein neues Lärmgutachten erstellt werde. Ein bereits vorhandener Lärmschutzwall werde nicht entfernt. Zudem seien verkehrsberuhigende Maßnahmen auf dem Tannenweg denkbar. Es gebe auch ein Sicherheitskonzept, das schon jetzt greife, wenn größere Veranstaltungen - wie zum Beispiel ein Flohmarkt - in der Mehrzweckhalle stattfinden. Ehlers warnte davor, die Situation zu dramatisieren.Eine Arbeitsgruppe soll sich nun näher mit dem Thema Bürgerhaus befassen. Ihr sollen Vertreter aller für das Dorfleben wichtigen Gruppen angehören, so Gemeindedirektor Matthias Herwede. Im Rahmen der Planungen soll auch ein Konzept erarbeitet werden, das eine gute Auslastung des Hauses gewährleistet.