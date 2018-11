Erweiterung der Grundschule und Verlegung von Basketballkörben in Fredenbeck

lt. Fredenbeck. Die Planungen zur Erweiterung der Grundschule Fredenbeck werden bei der Sitzung des Schulausschusses der Samtgemeinde Fredenbeck am Dienstag, 27. November, vom Schulleiter und dem Planer um 18 Uhr vorgestellt. Treffpunkt ist die Grundschule, anschließend wird die Sitzung im Rathaus fortgesetzt.

Aufgrund steigender Schülerzahlen und durch die Inklusion benötigt die Grundschule zusätzliche Räume. Konkret ist ein Anbau an einen der beiden kürzeren Schultrakte geplant. Kosten: Voraussichtlich knapp 1,1 Mio. Euro.

Weiteres Thema auf der Tagesordnung ist der Ausbau der Grundschule zur teilgebundenen Ganztagsschule. Dafür sollen Planungsmittel in Höhe von 50.000 Euro in den Haushaltsplan 2019 eingestellt werden. Starten soll der Ganztagsschulbetrieb im Jahr 2021.

Diskutiert wird zudem über einen Antrag der Anlieger der Straßen "Am Mühlenbeck" und "Am Beck" auf Umverlegung der beiden Basketballkörbe der Geestlandschule auf die Anlage „Am Raakamp“. Die vorwiegend am Wochenende von Jugendlichen genutzte Anlage sei inzwischen zu einer Zumutung für die Anwohner geworden, heißt es in dem Antrag. Die Bürger würden - insbesondere im Sommer - von den Jugendlichen bedroht und beschimpft. Zudem werde laute Musik gespielt und Müll in den Gärten entsorgt.