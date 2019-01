Erweiterung und Ganztagsbetrieb: Grundschule Fredenbeck wird sich verändern

Die Grundschule am Raakamp in Fredenbeck wird sich in den kommenden Jahren deutlich verändern. Der Samtgemeinderat stimmte kürzlich dem vom Planer in Zusammenarbeit mit Schulleiter Uwe Alack erarbeiteten Erweiterungs-Konzept zu. Auch die Entwicklung hin zu einer Ganztagsschule wird von der breiten Mehrheit unterstützt.Lediglich Lars Müller, Fraktionsvorsitzender der CDU, stimmte gegen den Ausbau der Grundschule zu einer teilgebundenen Ganztagsschule. Kinder sollten noch "Kind sein dürfen" und nicht verpflichtend bis nachmittags in der Schule bleiben müssen. Besonders in der dunklen Jahreszeit sei der "Tag gelaufen", wenn Schulschluss sei.Mit dieser Sicht der Dinge fand sich Müller jedoch auf verlorenem Posten. Die Konzepte der Ganztagsschule seien besser als das Angebot im Hort, betonte z.B. Marianne Wiebusch (CDU). Die Samtgemeinde müsse die Voraussetzungen für modernes Lernen sowie ein gutes Angebot für Familien schaffen.Mit der Erweiterung der Schule reagiert die Samtgemeinde auf die steigenden Schülerzahlen und die Zunahme der inklusiven Betreuung von Kindern, betonte Samtgemeinde-Bürgermeister Ralf Handelsmann.Die Schulleitung strebt offene Lernlandschaften an, die variable, multifunktionale Nutzungsmöglichkeiten bieten.Konkret ist zunächst ein Anbau an einen der beiden kürzeren Schultrakte geplant. Kosten: 968.000 Euro plus 50.000 Euro für Einrichtung und Ausstattung.Bei künftig weiterem Raumbedarf (z.B. im Rahmen der Ganztagsschule) ließe sich auch die äußere Gestaltung eins zu eins auf den verbleibenden kürzeren Schultrakt übertragen.Da die Schulleitung die Grundidee der offenen Lernlandschaften im gesamten Schultrakt verwirklichen möchte, sind auch Umbauten im Bestand erforderlich. Kosten: 80.000 Euro.Für das kommende Jahr sind zunächst 400.000 Euro für die neuen Klassenräume im Haushalt eingeplant, im Folgejahr weitere 300.000 Euro. Aus Vorjahren stehen noch 270.000 Euro zur Verfügung. Für die Einführung des Ganztagsschulbetriebes sind in den Jahren 2021 und 2022 jeweils eine Mio. Euro im Haushalt eingeplant. Die Schule soll nun ihr Konzept konkretisieren und und einer AG im Rat vorstellen.