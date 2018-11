Frühstückstalk zum Frauenwahlrecht

Stade : Die Bohne |

sb. Stade. Die Arbeitsgemeinschaft der sozialdemokratischen Frauen (AsF) im SPD Ortsverein Stade veranstalten zum Thema "100 Jahre Wahlrecht für Frauen - Ist damit alles getan?" einen Frühstückstalk. Interessierte Frauen, die Lust auf ein Gespräch zu diesem Thema haben oder die die Arbeit in der AsF kennen lernen möchten sind herzlich eingeladen. Die Veranstaltung findet statt am Samstag, 17. November, um 10 Uhr im Cafe "Die Bohne", Wasser Ost 2 in Stade. Um eine Anmeldung per Mail wird gebeten: sigrid.koppelmann@spdstade.de