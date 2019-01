Kindergarten-Öffnung im Neubaugebiet "Blumenthal" ein Jahr verzögert

lt. Horneburg. Wenn nun alles glatt läuft, könnte der im Horneburger Neubaugebiet Blumenthal geplante Kindergarten für fünf Gruppen im Sommer 2020 - also rund ein Jahr später als ursprünglich geplant - fertig sein. Laut Horneburgs Bauamtsleiter Roger Courtault konnten noch bestehende Bedenken bei einem Gespräch mit Landkreis-Vertretern ausgeräumt werden.

Wenn es nun keine kritischen Stellungnahmen zum Bebauungsplan, der noch bis Ende Januar öffentlich ausliegt, gibt, werde der Landkreis die Baugenehmigung voraussichtlich erteilen, so Courtault. Im Frühjahr könnte dann mit dem lang ersehnten Bau begonnen werden.

Architekt Heinrich Wiebusch, der u.a. auch den im Dezember eröffneten Kindergarten in Dollern geplant hat, geht von einer Bauzeit von rund 15 Monaten aus.

Wie berichtet, hatte sich u.a. herausgestellt, dass im Bereich der geplanten Kindertagesstätte noch eine Lärmschutzwand aufgestellt werden muss, weil ein Gruppenraum der Kita in Richtung des Gewerbegebietes liegt, in dem sich u.a. die Elbe Obst Fruchtverarbeitungs GmbH befindet. Zum Schutz vor Gewerbegeräusch-Immissionen dürfen Räume, in denen sich dauerhaft Menschen aufhalten, aber nur auf den der Geräuschquelle abgewandten Gebäudeseiten angeordnet werden.