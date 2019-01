Kita-Erweiterung in Fredenbeck vom Rat abgelehnt

lt. Fredenbeck. Der Antrag der Kita "Villa Fröhlich" auf die Erweiterung der Krippe mit Räumen des jetzigen Jugendcafés hat der Samtgemeinderat nach längerer Diskussion und einer Sitzungsunterbrechung abgelehnt.

Letztendlich waren sich die Politiker einig, dass die veranschlagten Kosten in Höhe von 52.000 Euro für den Umbau von 26 Quadratmetern (heutiger Abstellraum und Jungs-WC) zu hoch seien.

Der Antrag der Kita sei sinnvoll, aber da das ältere Gebäude ohnehin nur noch eine begrenzte "Lebenszeit" habe, müsste eine andere Lösung gefunden werden, so Samtgemeinde-Bürgermeister Ralf Handelsmann.

Die Anträge von DRK und DLRG zur Nutzung des Jugendcafés wurden angenommen. Wie berichtet, möchte der DRK-Ortsverein die Kleiderkammer vom Ober- ins Erdgeschoss verlegen. Die DLRG-Ortsgruppe Fredenbeck möchte die Garage für die Unterstellung eines Fahrzeuges nutzen.

Das neue Jugend- und Kulturzentrum am Raakamp wird voraussichtlich im Februar fertig.