L114-Überweg in Oldendorf spaltet die Gemüter

Querung mit Mittelinsel oder Ampellösung? Öffentlicher Termin im Rathaus



Die Frage "Querungshilfe oder Fußgängerampel?" beschäftigt weiter die Politik in Oldendorf. Das Thema soll am Freitag, 2. November, mit Bürgern öffentlich erörtert werden.Nachdem das WOCHENBLATT kürzlich zur Meinungsbekundung zu einer Lösung für einen sicheren Überweg an der viel befahrenen Landesstraße L114 (Hauptstraße) zwischen der Wohnsiedlung und dem Schulzentrum mit den Sportanlagen aufgerufen hatte, gab es laut Bürgermeister Johann Schlichtmann die Forderung des Schulelternrates der Grund- und Oberschule Oldendorf, des Kindergartenbeirats des kommunalen "Biber"-Kindergartens sowie einiger Bürger nach der Ampellösung. Schlichtmann hingegen setzt sich für den Umbau der bestehenden Querungshilfe mit Mittelinsel ein.Schlichtmann, Verkehrspolizist im Ruhestand, hält diese Variante für sicherer und verlässt sich dabei nach eigenem Bekunden auch auf seine Berater der Landesstraßenbau-Behörde in Stade und des Straßenverkehrsamtes des Landkreises Stade.Nach Schlichtmanns Auffassung biete die mit 29.000 Euro fast doppelt so teure Ampel nur eine trügerische Sicherheit. Bekanntlich würden einige Autofahrer noch kurz vor dem Signalwechsel von Grün auf Rot aufs Gaspedal treten und dadurch Fußgänger gefährden. Eltern des Schulelternrates und des Kindergartenbeirates hingegen fordern zur Sicherheit ihrer Kinder klare Verhältnisse, die eine Fußgängerampel schaffen soll.Die Anregungen werden im Rahmen der weiteren Beratungen des Bauausschusses der Gemeinde und des Rates thematisiert und mit den Stellungnahmen der Landesbehörde für Straßenbau und des Verkehrsamtes des Landkreises Stade abgewägt. Bevor eine endgültige Entscheidung fällt, kommen die Beteiligten - Lokalpolitiker, Eltern und Behördenvertreter - am Freitag, 2. November, um 10 Uhr im Bürgerhaus (Rathaus) zu einem öffentlichen Termin zusammen. Das WOCHENBLATT ist dabei.