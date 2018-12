Mehr Zuschüsse für Kinderbetreuung

lt. Horneburg. Dieses Thema dürfte besonders die Eltern von Krippen- und Kitakindern interessieren: Eine neue Vereinbarung über die Förderung der Kindertagesbetreuung in Kindertagesstätten hat die Samtgemeinde Horneburg mit dem Landkreis Stade geschlossen.

Das sind die wichtigsten Punkte: Demnach fördert der Landkreis künftig Ganztagsplätze mit 1.150 Euro pro Platz und Jahr sowie Halbtagsplätze mit 760 Euro pro Platz und Jahr. Diese Sätze werden jährlich um die Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst und den allgemeinen Unterhaltungskostenindex angepasst. Für gemeindefremde Kinder ist künftig ein Ausgleichsbetrag in Höhe von 150 Euro (für einen Halbtagsplatz) und 225 Euro (für einen Ganztags- bzw. 2/3-Platz) zu zahlen.

In den Vorjahren orientierte sich die Förderung des Landkreises Stade nicht an den Platzzahlen. Stattdessen wurde eine bestimmte Summe auf die Gemeinden entsprechend der angefallenen Kosten prozentual aufgeteilt.

Bis 2017 belief sich die Summe, die der Landkreis Stade zur Verfügung gestellt auf rund 4,3 Mio. Euro, in 2018 ist diese Summe auf 6,3 Mio. Euro aufgestockt und zusätzlich eine „Ausbildungsförderung“ eingeführt worden.

Die ab 2019 geltenden Beträge dürften nach den Hochrechnungen der kommunalen Vertreter deutlich über den bisherigen Beträgen liegen, so dass dieser Zuschuss die Kommunen deutlich besser als bisher ausstattet.