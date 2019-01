Nachholbedarf bei der Mobilität in Stade

Bürgermeisterin Silvia Nieber zum Jahreswechsel: "Bildungscampus Riensförde ist das Mega-Projekt 2019"



Zum Jahreswechsel richtet die Stader Bürgermeisterin Silvia Nieber Grußworte an die WOCHENBLATT-Leser: "Liebe Leserinnen und Leser, für mich ist der Jahreswechsel immer eine Zeit, um den Blick zurück, aber auch nach vorn zu richten.Blicke ich auf die Entwicklung unserer Stadt, bin ich doch sehr zufrieden. Unser Haushalt 2018 wird mit einem Überschuss abschließen und wir haben eine Rücklage von mittlerweile rund 15 Millionen Euro angespart. Dies bestätigt eindrucksvoll, dass wir gut gewirtschaftet haben. Und wir haben vor allem dabei gut investiert, damit unsere wachsende Stadt zukunftsfähig ist und eine Infrastruktur hat, die ihrem Wachstum gerecht wird.Ein gutes Beispiel für die Entwicklung unserer Stadt ist die Heidesiedlung Riensförde. In nur wenigen Jahren hat sich hier ein Stadtteil entwickelt, in dem Jung und Alt ein Zuhause gefunden haben. Junge Familien konnten sich hier ihr Eigenheim bauen, es wurden Einkaufsmöglichkeiten geschaffen und die Seniorenanlage der Ernst und Claere Jung Stiftung konnte in diesem Jahr eingeweiht werden. Zudem hat die Stadt hier in bezahlbaren Wohnraum investiert. Über 60 moderne Wohnungen wurden gebaut und von der Stadt angemietet, damit auch Menschen aus unteren oder normalen Einkommensgruppen, guten und bezahlbaren Wohnraum finden können. Und damit nicht genug: Mit dem Bau des Bildungscampus Riensförde werden in den nächsten Jahren eine Grundschule, eine Oberschule, Sportanlagen sowie eine Kindertagesstätte und Krippe dort entstehen. Zusätzlich werden wir in Schölisch und im Benedixland im Sommer 2019 mit dem Bau von zwei weiteren Kindertagesstätten beginnen.Diese Investitionen werden unsere Darlehnsschulden weiter erhöhen, auch wenn wir gleichzeitig Schulden tilgen. Aber jedem Euro Darlehnsschulden stehen reale Werte gegenüber, ob es nun Schulen, Kindergärten oder Straßen sind, die unsere Infrastruktur verbessern und damit die Lebensqualität in Stade erhöhen.Das Beispiel Riensförde ist aber natürlich nur ein Beispiel für die vielen Investitionen, die wir in der vergangenen Zeit getätigt haben. Viele Projekte sind noch in der Planung oder werden demnächst umgesetzt. Bei manchen Dingen haben wir sicher auch noch Nachholbedarf, wie beispielsweise bei Projekten der Mobilität und des Klimaschutzes, an denen wir noch verstärkt arbeiten müssen.Und vielleicht fällt Ihnen, wenn Sie diese Zeilen gerade lesen, auch etwas ein, was wir als Verwaltung und Rat der Hansestadt Stade besser machen können oder welches Thema/Projekt wir unbedingt angehen sollten. Schicken Sie mir bitte gern eine E-Mail unter buergermeisterin@stadt-stade.de oder einen Brief ins Rathaus.Ich freue mich auf Ihre Anregungen und wünsche Ihnen allen viel Glück und Gesundheit für 2019!"