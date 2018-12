Neubaugebiet in Bliedersdorf: Architekt wehrt sich gegen Vorwürfe

lt. Bliedersdorf. Auf den WOCHENBLATT-Artikel vom 12. Dezember "Bauherren brauchen Geduld" über die Probleme im Neubaugebiet "Westlich Lahmsbeck" in Bliedersdorf meldet sich jetzt einer der betroffenen Architekten zu Wort.

Arne Lindemann möchte die Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen, er habe im Bebauungs-Plan womöglich etwas übersehen.

"Mir ist sehr schnell aufgefallen, dass etwas nicht stimmt und habe daraufhin sofort den Dialog mit dem Bauamt in Horneburg gesucht", sagt der Architekt.

Dort und auch bei dem Erschließungsträger sei das Problem ebenfalls erkannt worden.

Lindemann kritisiert, dass trotzdem erst sehr spät Gespräche mit dem Landkreis geführt wurden. "So etwas kann passieren, sollte es aber nicht", sagt Arne Lindemann.

Er betont, dass er niemanden in die Pfanne hauen wolle, seiner Meinung nach aber der Rat den B-Plan auch rechtzeitig hätte ändern können, da das Problem offenbar bekannt gewesen sei.

Die Bauverzögerung von rund zwei Monaten sei für viele Bauherren sehr ärgerlich.

Wie berichtet, lehnte der Landkreis rund die Hälfte der Bauanträge für das Neubaugebiet "Westlich Lahmsbeck" ab, weil bestimmte Festsetzungen im B-Plan aufgrund des abschüssigen Geländes nicht umsetzbar waren.

Die Gemeinde musste daraufhin den Plan noch einmal ändern. Um Zeit zu sparen, passierte dies im Umlaufverfahren und damit ohne eine öffentliche Sitzung (das WOCHENBLATT berichtete).