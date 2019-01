Pausenraum und öffentliches WC

Remise in Oldendorf ist in Kürze bezugsfertig



Das Mehrzweck-Gebäude im Stil einer ländlichen Remise neben dem Kulturzentrum "Brunkhorst'sches Huus" in Oldendorf ist in wenigen Weochen bezugsfertig. Noch im Januar sollen die Bauhofmitarbeiter sowie Ehrenammtliche, die den Bauerngarten am "Brunkhorst'sches Huus" pflegen, die Räume nutzen können.Es gibt Aufenthalts- und Lagerräume, das erste öffentliche WC des Ortes und ein Vordach mit Sitzgelegenheiten, das Fahrrad-Ausflüglern und Wanderern Schutz bietet.In die 266.000 Euro teure Remise fließen 140.000 Euro aus dem Leader-Fördertopf der Europäischen Union. Den Rest der Investition trägt die Gemeinde.