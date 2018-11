Sporthalle Camper Höhe: Stade prüft Alternative zu Neubau

Vorgesehen war, im Finanzausschuss über die Alternativen Neubau oder Sanierung zu diskutieren: Jetzt kommt bei der Frage, wie mit der maroden Sporthalle der Realschule Camper Höhe umzugehen ist, eine dritte Option ins Spiel. Die Halle wird einfach abgerissen und nicht ersetzt. Stattdessen mietet die Stadt Stade Hallenzeiten bei der benachbarten Fröbel-Turnhalle an. In der Halle, die zur Förderschule Lernen gehört, sind noch Kapazitäten frei. Die Politik hat jetzt die Verwaltung damit beauftragt, über eine Anmietung mit dem Träger der Förderschule, dem Landkreis Stade, zu verhandeln.Die Fröbel-Turnhalle war erst vor ein paar Monaten saniert worden, nachdem sie zuvor als provisorische Unterkunft für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge gedient hatte. Laut Bürgermeisterin Silvia Nieber sind in der Drei-Feld-Halle noch Felder frei, sodass diese für den Schul- und Vereinssport angemietet werden könnten.Damit würde Stade knapp 5 Mio. Euro Baukosten für eine neue Halle an der Realschule sparen. Außerdem könnte bei der alten Halle auf die Investitionen in Brandschutzmaßnahmen verzichtet werden. Zunächst war vorgesehen, für die Sporthalle der Realschule eine Übergangslösung zu schaffen, bis 2022 ein Neubau erfolgt. Eine weitere Nutzung wäre selbst eingeschränkt nur möglich, wenn man die Auflagen beim Brandschutz erfüllt.Da die Förderschule Lernen 2028 ausläuft, bietet sich vielleicht sogar die Chance, die Fröbel-Turnhalle dann ganz zu übernehmen.