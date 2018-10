Zahlreiche Anregungen zur L114-Querung in Oldendorf

tp. Oldendorf. Die Frage "Querungshilfe oder Fußgängerampel?" beschäftigt weiter die Politik in Oldendorf. Nachdem das WOCHENBLATT kürzlich zur Meinungsbekundung zu einer Lösung für einen sicheren Überweg an der viel befahrenen Landesstraße L114 (Hauptstraße) zwischen der Wohnsiedlung und dem Schulzentrum mit den Sportanlagen aufgerufen hatte, gab es laut Bürgermeister Johann Schlichtmann zahlreiche Anregungen seitens des Schulelternrates der Grund- und Oberschule Oldendorf, der Sprecherin des Kindergartenbeirats des kommunalen "Biber"-Kindergartens sowie einiger Bürger.

Die Anregungen, die in unterschiedliche Richtungen gehen, werden im Rahmen der weiteren Beratungen des Bauausschusses der Gemeinde und des Gemeinderates thematisiert und mit den Stellungnahmen der Landesbehörde für Straßenbau und des Verkehrsamtes des Landkreises Stade abgewägt.