"Albin und Lila": Puppenspiel für Kinder beim Stader Holkfest

Beim Stader Holk-Kulturfestival kommen auch die jüngsten Zuschauer auf ihre Kosten. Am Sonntag, 19. August, sehen Kinder ab vier Jahren im Stadeum das Puppenspiel "Albin und Lila oder Können Schweine Hühner lieben?" Das Figurentheater "Neumond" zeigt die fantasievolle Geschichte nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Rafik Schami um 14 Uhr auf der Studio-Bühne.Auf der Bühne bevölkern vier Schweine und vier Hühner den Hof von Bauer Friedrich Latzke (Puppenspieler Christian Kruse). Das weiße Schwein Albin und das Huhn Lila sind Freunde, doch niemand will mit ihnen spielen, weil sie anders sind. Das Publikum taucht in die Welt der Mähdrescher, Güllegruben und Rübenmäuse ein und erntet zum Schluss die Antwort auf die Frage: Können Schweine Hühner lieben?• Karten für 7,50 Euro gibt es bereits unter Tel. 04141 - 409140, auf www.holkkulturfestival.de und bei den bekannten Stadeum-Vorverkaufsstellen.