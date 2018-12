Mi., 19.12., um 18 Uhr; Anmeldung erforderlich; Tickets für 36 Euro gibt es in der Tourist-Info am Hafen in Stade, Hansestr. 16, unter Tel. 04141 - 776980 und auf www.stade-tourismus.de.

Eine Stadtführung mit einem Weihnachtsschmaus verbindet die "Sünna Claas"-Tour in Stade. Bei dem neunzigminütigen Rundgang erfahren Besucher Interessantes rund um Weihnachten in Stade: Was gab es bei Mutter Flint an Heiligabend und wie verwöhnte Bürgermeister Hintze seine Familie? Im Anschluss wird in einem ausgewählten Restaurant eingekehrt.