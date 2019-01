Auftakt zum Arp-Schnitger-Gedenkjahr in St. Cosmae Stade

Sa., 26.01.2019, um 17 Uhr in der St. Cosmae-Kirche in Stade, Cosmae-Kirchhof; Eintritt frei; Spende erbeten; www.orgeltourismus.de.

Im 300. Todesjahr von Arp Schnitger (1648-1719) erinnern Kirchengemeinden in der Region mit zahlreichen Veranstaltungen an das Leben und Wirken des bedeutenden Orgelbauers des Barock. Die Eröffnungsveranstaltung zum Arp-Schnitger-Gedenkjahr findet in der St. Cosmae-Kirche in Stade statt. Annegret Schönbeck, Martin Böcker und Hauke Ramm spielen an der Huß/Schnitger-Orgel von 1675 (Foto). Superintendent Dr. Thomas Kück berichtet über Schnitgers Bedeutung in der Region Stade und darüber hinaus. Zu Beginn wird eine Orgel-Führung auf der Leinwand übertragen, ebenso später das Konzert. Besucher erleben die Technik des Instruments und sehen, wie die Musiker beim Orgelspiel an Manualen, Pedalen und Registern agieren. Schnitger war als Orgelbauer im Alten Land, an der deutschen Nordseeküste und mehreren Ländern Europas tätig. Gut oder teilweise erhaltene Orgeln von ihm befinden sich in den Kirchen in Oederquart, Stade (St. Cosmae), Hollern, Steinkirchen, Mittelnkirchen, Jork und in Neuenfelde, wo er 1719 bestattet wurde.Bei den Veranstaltungen zum Gedenkjahr werden die Kirchengemeinden von der Orgelakademie Stade, dem Kirchenkreis Stade und dem Land Niedersachsen unterstützt.