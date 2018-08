Ausstellung "Vorsicht Mensch!" im Stader Schleusenhaus

Mit dem Appell "Vorsicht Mensch!" macht die August-Ausstellung im Kunstpunkt Schleusenhaus in Stade, Altländer Straße 2, auf sich aufmerksam. Der Kunstverein Stade präsentiert Skulpturen und Plastiken von Siegmar Münk sowie Acrylmalerei von Gerhard Silber. Es sind zwei Künstler, die auf den ersten Blick sehr unterschiedlich arbeiten, doch sie verbindet der kritische Blick auf den Menschen und sein Verhalten.Gerhard Silber reflektiert in seinen großformatigen Bildern tragische gesellschaftliche Ereignisse, in die Menschengruppen durch äußere Umstände hineingeworfen worden sind: Klimawandel, Terror und Finanzkrise beschäftigen den Maler. Dabei lotet er Verletzlichkeit und Belastbarkeit aus. Seine Art der Darstellung bezeichnet er selbst als "romantisierten kritischen Realismus".Siegmar Münk stellt in seinen Objekten aus Stein, Holz, Pappmaché und Ton den Kopf in den Mittelpunkt. Er arbeitet das jeweils essentielle Merkmal heraus und schafft prägnante dreidimensionale Porträts.• Die Ausstellung läuft bis Sonntag, 26. August; geöffnet täglich von 11 bis 17 Uhr; Eintritt frei; www.kunstvereinstade.de